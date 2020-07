Bosco a Martusciello: "Straordinari? Sì, 400 euro in due mesi" "Nessun abuso, nessun arricchimento illecito: bastava chiedermelo"

Fioravante Bosco, comandante del Corpo di Polizia municipale di Benevento, con riferimento alla domanda fattagli, a mezzo stampa, dall’europarlamentare di Forza Italia Fulvio Martusciello, non tarda a chiarire l’entità dei guadagni che gli procura l’attuale incarico.

E, difatti, con determinazione del dirigente Settore Affari generali e Istituzionali n. 23 del 9.06.2020 è stata effettuata la liquidazione del lavoro straordinario a favore del personale impegnato per l’emergenza epidemiologica per complessivi € 18.092,82.

Tra i beneficiari di detto lavoro straordinario vi sono anche 40 operatori del Corpo di polizia municipale, su un organico di 44 unità, con compensi lordi che variano tra € 463,50 ed € 14,25. Tra gli operatori che hanno percepito l’emolumento ve ne sono due con € 460,80, uno con € 441,90, sei con € 441,00, uno con € 427,50, uno con € 374,00, uno con € 360,15, uno con € 345,45, uno con € 327,75, due con € 306,38, ecc.

“Come si vede dai numeri – attacca Fioravante Bosco – non vi è stato alcun abuso e nessuna discriminazione tra i colleghi. Ho ottenuto, dopo due mesi e mezzo di duro lavoro, appena 463,50 euro lordi, stando tutti i giorni su strada a dare l’esempio e a tirare la carretta, come mai si era visto prima! Martusciello, invece di perdere invano il suo prezioso tempo, avrebbe potuto chiedere dei miei guadagni direttamente a me. Mancano pochi giorni al compimento di un anno dalla nomina – conclude il comandante – e sono fiero di non aver abusato dell’incarico affidatomi per arricchirmi. Vivo del solo stipendio e senza indennità aggiuntive, e sono impegnato tutti i giorni, unitamente al dr. Santamaria, a ricercare risorse per motivare i miei uomini e per dare più efficienza e funzionalità alla polizia municipale della Città”.