Adeguamenti anti covid scuole. "Urge commissione in Comune" La richiesta di Patto Civico anche per aiutare i dirigenti scolastici con le nuove norme

“Le linee guida del Ministero per la ripresa delle attività didattiche prevedono espressamente che le lezioni relative al nuovo anno scolastico debbano riprendere ed essere garantite “in presenza” ovviamente, però, è necessario contemperare l’esigenza di istruzione con la salvaguardia della salute in caso di nuova ondata covid”.

Così i consiglieri comunali di Patto Civico di Benevento che questa mattina hanno depositato una nota in Commissione Lavori Pubblici

“Le suddette linee guida contemplano la necessità di rispettare la distanza statica di 1 metro tra le 'rime buccali' ed evitare assembramenti al momento dell’entrata e dell’uscita dagli Istituti scolastici, nonchè all’interno degli stessi.

Per l’effetto, i dirigenti degli Istituti scolastici hanno provveduto a verificare la proporzione tra numero di studenti per ciascuna classe e metratura delle aule, proprio per garantire il prescritto distanziamento ed hanno effettuato una sorta di rilevazione delle dotazioni necessarie per la didattica (ad esempio, banchi singoli), onde assicurare il rispetto delle regole ministeriali.

E’ bene evidenziare – spiegano da Patto Civico -, tuttavia, che è onere degli Enti Locali predisporre le strutture e la strumentazione necessaria per garantire la didattica in presenza, anche alla luce del fatto che gli enti territoriali sono i destinatari dei finanziamenti regionali e ministeriali previsti a tal fine.

Sul punto, ci risulta che alcuni Dirigenti scolastici hanno già inoltrato al Comune richieste di lavori/acquisti, per garantire il rispetto integrale delle limitazioni apportate dalle Linee guida del MIUR, affinché vi provveda con i fondi appositamente stanziati.

E’ chiaro, dunque, che il Comune, per quanto di sua competenza, debba farsi parte diligente nei confronti della Regione Campania per ottenere con celerità l’erogazione dei fondi, atteso che è necessario che i lavori di sistemazione necessari vengano effettuati quanto prima, alla luce del fatto che la scuola inizierà in Campania il 14 settembre e che però già dal 1 settembre sono previsti i recuperi per degli alunni che sono stati promossi con riserva.

In conclusione, nella nostra qualità di consiglieri comunali chiediamo che venga convocata - con urgenza - una commissione congiunta tra lavori pubblici ed istruzione - alla presenza degli assessori competenti -, al fine di conoscere compiutamente quanto sinora posto in essere dall’amministrazione comunale, nonché gli impegni programmati dal Comune di Benevento per consentire la ripresa delle attività scolastiche nei tempi e nei modi indicati dalla legge”.