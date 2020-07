Movimento Autonomi e Partite Iva a colloquio con Caldoro Ieri durante la visita del candidato presidente alla Regione per il Centrodestra

I due coordinatori comunali del Movimento Autonomi e Partite Iva, Carla Crafa per il comune di Fragneto Monforte e Andrea Luongo per il comune di Calvi, hanno incontrato il candidato presidente alla Regione Stefano Caldoro. Crafa e Luongo si sono fatti portavoce di alcuni dei problemi del Sannio. In particolare, Andrea Luongo ha parlato dell'economia locale non rosea dopo il covid, ma soprattutto ha fatto sentire la sua voce Carla Crafa, da sempre impegnata nel sociale che ha consegnato un documento da lei redatto e firmato affinché ci sia "un impegno concreto, reale e non solo di propaganda, sull'importante problema delle ecoballe che da anni grava sul Sannio e soprattutto per tutta l'area che circonda il sito di stoccaggio a Fragneto Monforte". Presente all'incontro l'avvocato Fucci Vittorio di Airola, già nella passata giunta regionale Caldoro. Il professionista sannita "si è avvicinato al Movimento proprio perchè ne condivide punti programmatici ed ideali e siamo sicuri - spiegano gli 'Autonomi e partite iva' - che con questa collaborazione potremmo insieme portare avanti le battaglie comuni su temi importanti, come il miglioramento delle infrastrutture che favorirebbero lo sviluppo economico delle zone interne come il nostro Sannio".