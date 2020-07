Lavori su 300 alloggi comunali. Sguera: serve interlocuzione Patto civico: "Mai interpellato il Consiglio Comunale sulla delicata questione"

In merito alla vicenda relativa al progetto della società “Stat”, avente ad oggetto l’abbattimento e la ricostruzione di circa trecento alloggi popolari, Vincenzo Sguera, capogruppo di “Patto Civico” interviene ribadendo: “Nella nostra qualità di Consiglieri Comunali ribadiamo quanto già espresso nell’unica commissione consiliare deputata a tale importante questione: a) sarebbe stato opportuno discutere dell’argomento - preventivamente e preliminarmente - in consiglio comunale, atteso che si tratta di un piano che prevede un ingente investimento economico per la riqualificazione di circa 300 alloggi comunali; b) sarebbe stato indispensabile avviare un’interlocuzione tra la parte politica che ha dato impulso a tale iniziativa e gli abitanti degli alloggi comunali, per anteporre l’aspetto sociale dell’intervento alle questioni tecniche ed economiche relative ai lavori da porre in essere. È bene, infine, ribadire – conclude Sguera - ancora una volta, che da oltre un anno mai alcuno ha ritenuto utile interpellare o confrontarsi con i consiglieri comunali, considerati ormai alla stregua ... solo per approvare i marchingegnosi bilanci”.