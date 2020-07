Regionali. Domenico Mauro e Anna Rita Russo i candidati Fi In Forza Italia entrano i consiglieri comunali Sguera, Scarinzi, Paglia, Saginario e Russo

Il coordinatore regionale di Forza Italia, il senatore Domenico de Siano (nella foto) ha ufficializzato la lista per le prossime elezioni regionali.

Per il Sannio correranno per uno scranno come consiglieri Domenico Mauro e Anna Rita Russo.

Il senatore de Siano dà il benvenuto nel partito ai consiglieri comunali di Benevento che hanno espresso il loro voto a favore di Forza Italia. Si tratta di Vincenzo Sguera, Luigi Scarinzi, Luca Paglia, Giuliana Saginario e Russo “certo che da loro arriverà un contribuito costruttivo”, ha dichiarato il coordinatore regionale.