Regionali. Anna Rita Russo: "ringrazio De Siano e Martusciello "Con me il Sannio torna al centro"

"Ho il piacere di comunicare la mia candidatura alle prossime elezioni regionali proseguendo un percorso politico già avviato nel 2016 quando sono stata eletta Consigliere al Comune di Benevento nella coalizione del centrodestra". Così Anna Rita Russo consigliera comunale di Benevento, candidata alle elezioni regionali per Forza italia.

"Dal 2018 insieme a tutto il gruppo di maggioranza al Comune di Benevento ho sostenuto Forza Italia impegnandomi per le elezioni politiche e successivamente, nel 2019 per le elezioni europee. Accolgo quindi con piacere la proposta dei vertici del partito, in modo particolare nelle persone del Senatore Domenico De Siano, nonché dell’Europarlamentare e Coordinatore provinciale di Benevento, Fulvio Martusciello, perché in linea con i valori che hanno sempre caratterizzato il mio percorso politico e nel contempo li ringrazio per la fiducia accordatami. In questo momento così delicato e di grande confusione - continua la consigliera comunale - sono convinta che solo ritornando ai valori di un tempo, con la più ampia partecipazione possibile di persone determinate e motivate che si interessino dei problemi da risolvere e sappiano essere inclusive, si possa far ripartire il nostro territorio. Il mio impegno sarà rivolto a quelle problematiche regionali irrisolte che sono visibili e tangibili, prime fra tutte la sanità, i trasporti e le politiche per il lavoro e rivolgerò ogni mio sforzo per coinvolgere tutti e lottare insieme per non far più sentire Benevento e la sua provincia un territorio isolato da tutte quelle dinamiche, in primis economiche, che l’hanno resa finora la cenerentola della Campania. Con me Benevento torna al centro" - conclude Russo.