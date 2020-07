A Benevento i bus elettrici, il piano del comune Il progetto illustrato nella commissione ambiente presieduta da Romilda Lombardi

Mobilità sostenibile e i bus elettrici al centro dell'intervento dell'Assessore Luigi Ambrosone nella Commissione Comunale all'Ambiente, presieduta da Romilda Lombardi.

Come noto, già in altre sedute della Commissione Ambiente, Lombardi aveva posto all'ordine del giorno le problematiche relative alla mobilità sostenibile. A tal fine è stato convocato l’assessore alla mobilità Luigi Ambrosone in merito al finanziamento PON 2014-2020 al quale ha aderito il Comune di Benevento relativamente all'acquisto di bus elettrici.

L'Assessore ha illustrato ai membri della commissione cosa prevedeva il bando e quali siano gli obiettivi della Amministrazione Comunale.

Si tratta di un Finanziamento PON 2014-2020 (fondi FERS europei) per l’acquisto di mini bus elettrici che dovrebbero ridurre notevolmente l’impatto ambientale del trasporto pubblico urbano, creando una mobilità sostenibile che, ameno nella fase iniziale, risulti ad

integrazione delle attuali possibilità di spostamento fornite dalla Società Trotta bus.

Nei progetti dell’Amministrazione Comunale vi è l'obiettivo di utilizzare tali mezzi di trasporto anche ad uso turistico, con corse di collegamento tra i terminal di arrivo degli autobus extraurbani turistici ed il centro storico, evitando, quindi, che vetture fortemente inquinanti, quali sono gli autobus extraurbani, attraversino le arterie cittadine.

Parallelamente l’assessore ha relazionato circa un progetto che prevede la realizzazione di nuove piste ciclopedonali nella città (almeno tre). Nella classificazione di Legambiente sulle performance ambientali dei capoluoghi di provincia, Benevento si colloca al 47° posto. Una buona posizione che l’attuale amministrazione intende migliorare con l’attuazione di tali interventi, per far si che Benevento diventi una delle città più Eco-friendly d’Italia.