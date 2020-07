Mastella: "Covid mi preoccupa: forse misure per contenerlo" Il sindaco: "C'è troppo rilassamento: forse prenderò decisioni". Torna obbligo mascherina?

Il Sannio è covid free, com'è noto. Dallo scorso 2 giugno, o dal 20 se si vuol tenere in conto del caso segnalato dal Rummo di un paziente che necessitava di cure neurochirurgiche e positivo al terzo tampone covid, non si registrano casi. Nè in città e nè in provincia.

Ma ciò che sta accadendo in Campania preoccupa, a discapito dell'etichetta di provincia "covid free", il primo cittadino Clemente Mastella: "I nuovi focolai di Covid mi preoccupano . Chiedo a tutti , giovani in particolare , di essere responsabili come lo sono stati nei mesi scorsi" .

In particolare sono le serate estive a preoccupare il sindaco, che invita alla prudenza: "Mi preoccupa la movida e gli assembramenti , mi Preoccupa il rilassamento . Il virus. Non è morto" .

E annuncia anche possibili contromisure per la tutela dei cittadini e per evitare il ritorno del virus: " Forse prenderò delle decisioni, per salvaguardare , non tanto il primato di essere Covid free, ma la salute delle donne , uomini e bambini che amministro" .