Martusciello: "Mastella dice le bugie e va all'inferno" L'eurodeputato prospetta l'eterna punizione al sindaco, almeno in compagnia degli ex Udeur

Continua la sfida verbale tra Martusciello e Mastella. Dopo la decisione del sindaco di Benevento di sostenere De Luca, le schermaglie verbali col coordinatore provinciale di Forza Italia ed eurodeputato Martusciello sono aumentate nell'ultimo periodo, fino alla polemica che ha portato la parlamentare azzurra Sandra Lonardo, moglie del sindaco di Benevento ad autosospendersi dal partito.

E in un rapporto che è stato sempre fatto di alti e bassi (leggi qui un esempio "Martusciello e l'ode a Mastella dopo mesi a tirargli stracci")l'eurodeputato torna ad attaccare, rivisitando la Divina Commedia: "Mastella andrà all'inferno per tutte le bugie che ha detto nella sua vita. Penso che lì potrà rifare l'Udeur perché troverà molti dei suoi. Mastella aveva stretto la mano a Berlusconi all’atto della candidatura della moglie. Si vede che per lui la parola data non vale nulla. Mastella nel 2018 aveva promesso a Berlusconi lealtà e ha mentito. Si penso davvero che Mastella andrà all’inferno quando passerà a miglior vita" - dichiara Fulvio Martusciello cocoordinatore di Forza Italia a Benevento.