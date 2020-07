Noi Campani: "Mastella incoerente? Chiedetelo a Berlusconi" La replica a Martusciello: "Querele? Minaccia spropositata, con fattispecie di reati sbagliate"

Il fuoco di fila del centrodestra contro Mastella, reo di essere incoerente, si alza sempre di più man mano che la competizione regionale si avvicina.

Ma i mastelliani, col coordinamento provinciale di "Noi Campani" non ci stanno.

E a Martusciello replicano: "L'ennesimo attacco rivolto all'on. Clemente Mastella dall'onorevole Martusciello è indicativo di quanto stia scadendo nella dialettica politica. Gli consigliamo, prima di avventurarsi in un terreno per lui infelice, di confrontarsi direttamente con il presidente Berlusconi e chiedergli cosa è successo nel lontano 2008: siamo certi che sarà ben lieto di spiegargli il valore della sua stretta di mano.



Non accettiamo insulti da parte da parte di chi vuole rimestare nel torbido per evitare di parlare di politica, di programmi, di cose fatte o da fare per la provincia di Benevento (lui che della provincia di Benevento non è). Lo invitiamo a una campagna elettorale serena e ad una competizione sana, evitando offese o minacce così come accaduto rispetto alle dichiarazioni rilasciate dal nostro responsabile Enti Locali, Mauro De Ieso, che altro non ha fatto se non dire la verità ricostruendo quella che è stata sinora l'attività politica della consigliera Annarita Russo, candidata alle Regionali nelle fila di Forza Italia. Risposte del genere sono scomposte e mirano esclusivamente a bloccare la normale dialettica politica.



Ribadiamo che quanto dichiarato da De Ieso corrisponde al vero ed, inoltre, che è facilmente riscontrabile negli atti del Consiglio comunale di Benevento, comprese le attività dei gruppi consiliari: ha solo ricordato le tappe del percorso politico della consigliera Russo, senza recarle danno alcuno alla reputazione o all'onore.

Cosa diversa è il danno all'immagine lamentato dall'onorevole Martusciello: dovrebbe sapere, quest'ultimo, che il danno da lui invocato e per il quale ha chiesto 100mila euro come risarcimento, si configura solo qualora venga diffusa l'immagine di una persona senza il suo consenso e fuori dai casi previsti dalla legge. Evenienza che non riguarda il nostro responsabile Enti Locali che si è limitato esclusivamente a diffondere un comunicato stampa nel quale palesava, tra l'altro, rispetto ed apertura verso il cambio del percorso politico della Russo.



Dunque, alla reazione spropositata si aggiunge anche una inesatta configurazione giuridica del diritto lamentato. Ci auguriamo, a questo punto, che l'onorevole Martusciello abbia effettivamento presentato querela e non, come al solito, fatto solo un annuncio: sarà il giudice a stesso a verificare che quanto sostenuto da De Ieso corrisponde al vero e che non è stata lesa la dignità di alcuno".