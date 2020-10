"Avete votato De Luca? Bene, ora arrangiatevi" Il Movimento 5 Stelle di Montesarchio se la prende con gli elettori

Il Movimento 5 Stelle è in una fase di cambiamento e trasformazione e tra l’emorragia di consensi e la sconfitta elettorale alle regionali che li vede a 61 punti percentuali da un De Luca irraggiungibile in una regione, la Campania, dove il Movimento non solo ha i suoi riferimenti nazionali, Di Maio è di Pomigliano, Fico è di Napoli, ma superava in molte realtà il 50%.

La fase vede il Movimento attraversato al suo interno da spinte scissioniste a partire da Di Battista che è in pieno scontro con la dirigenza nazionale.

In questa crisi però nessuno poteva immaginare che la soluzione potesse venire dal dire agli elettori “fate schifo”. A Montesarchio, uno dei pochi comuni sanniti dove è presente il gruppo pentastellato in consiglio comunale, il M5S locale lancia un allucinante post in cui grossomodo fa un pernacchio agli elettori...e a un sacco di altre cose per la verità, non ultimo alle regole democratiche.

E dunque, si parte coi tetti di spesa, com'è noto superati, coi grillini che riportano la situazione: “Entro la fine di ottobre, saranno a pagamento anche gli esami del sangue e delle urine, la medicina nucleare e la radioterapia. Nuovi disagi, dunque, per i pazienti del territorio”.

Poi l'allucinante chiosa: “Avete votato De Luca presidente, votando l'amico di, la moglie di, la fidanzata di, il capetto che ti dà lavoro a nero di...Ora arrangiatevi” che tradotto è “Cari elettori, quando ci date il cinquanta per cento siete buoni, bravi, belli...quando invece ci relegate al 9 per cento siete degli stronzi e dovete arrangiarvi, mica è colpa nostra?”.

Dunque il responso delle urne è buono quando premia il proprio soggetto politico e invece è ingiusto come le regole della democrazia quando invece boccia il proprio partito.

Audace la pagina quando in un gioco non molto riuscito di parole lascia trapelare, senza però dirlo apertamente, non sia mai, un'ipotesi di voto di scambio, che è reato, basato sul lavoro in nero, che è reato, e quindi andrebbe denunciato... se ci sono le prove, altrimenti è una calunnia (anche questo un reato). Ma in fondo perché denunciare? Per aiutare gente che vota De Luca? Si arrangino, mangino brioches...oppure ci votino, questi miserabili.