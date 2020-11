Paolucci: "Mastella, non è vero che si è fatto il possibile" "Il Sannio, se subirà restrizioni, le subirà ingiustamente"

Federico Paolucci, ex portavoce di Fratelli d'Italia attacca Mastella sulla situazione covid: "No, Mastella, non sono stati fatti tutti gli “investimenti per rispettare tutte le regole che l’epidemia imponeva”, come tu dici.

Se, come dovrebbe essere previsto nel DPCM di stasera, i tre livelli di blocco (rosso, arancio e verde) dipendono prevalentemente dall’indice di contagiosità e dalla disponibilità di strutture ospedaliere, la Provincia di Benevento non dovrebbe subire restrizioni, per il basso livello di contagiosità (simile al Molise ed alla Basilicata), ma rientrerebbe comunque nelle misure più restrittive perché non è stato fatto quanto promesso per gli Ospedali di Sant’Agata e Cerreto.

Se il DPCM non farà differenze di aree all’interno delle regioni, i sanniti pagheranno il doppio prezzo di stare in Campania e di essere governati da De Luca.

Concordo con il richiamo alla responsabilità, ma non so quanto i cittadini siano ancora disposti a tollerare che solo loro debbano assumersi tale onere, e non chi governa".