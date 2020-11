Mastella: "Benevento non può pagare i danni di Napoli" "Noi siamo 98esimi in Italia per contagi: scene come quelle del Lungomare sono intollerabilI"

"La Campania per ora è gialla, ma le scene a cui ho assistito domenica a Napoli mi portano a dire che non possiamo pagare noi i danni di Napoli". Lo ha detto il sindaco di Benevento Clemente Mastella, intervenuto a "Un giorno da pecora" su Rai Radio 1. "La mia provincia, le province interne, anche Salerno e in parte Caserta non hanno nulla a che vedere con le vicende napoletane", ha aggiunto Mastella ricordando che "a Benevento siamo 98esimi per classificazione dei contagi e noi come ospedale di Benevento ospitiamo giustamente e doverosamente tanti cittadini di altre province, in modo particolare di Napoli. Ma non si possono vedere quelle scene del lungomare e dei vicoli affollati di Napoli".

E dunque, come ormai da giorni il primo cittadino sottolinea le differenze tra la situazione nell'area costiera e quella delle aree interne, diametralmente opposte e tali, a suo dire, da meritare un approccio differente. Già nei giorni scorsi il sindaco poi aveva sollevato l'allarme relativamente all'ospedale cittadino, mostrando come ospitasse, in una fase di sovraffollamento di casi covid, una maggioranza di pazienti provenienti da altre province, costringendo i casi covid sanniti meritevoli di cure ad andare altrove.