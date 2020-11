Maglione: "Bene riapertura Cerreto. Ma non basta" "Struttura non servirà per lotta al covid: va utilizzata Sant'Agata de'Goti"

Pasquale Maglione, deputato del Movimento Cinque Stelle, esprime soddisfazione per la riapertura dell'ospedale di Cerreto, pur chiedendo che si attivi l'ospedale di Sant'Agata per la lotta al covid: "Apprendo con piacere dalle dichiarazioni del direttore generale dell’Asl di Benevento Gennaro Volpe, che a Cerreto Sannita ci si avvia verso l’apertura dell’ospedale di comunità. Volpe ha tenuto fede alle rassicurazioni espresse in un incontro risalente a qualche mese fa a cui era seguito anche un sopralluogo nella struttura. Nell’occasione avevo constatato che c’erano le condizioni per destinare l’ospedale a questa funzione, ma che al contempo mancava il personale, problema a cui ora si è ovviato grazie al preciso impegno del direttore generale. Ovviamente spero che in una programmazione più ampia della sanità si consideri che, soprattutto nelle aree interne e montane, ogni presidio ospedaliero può svolgere un ruolo fondamentale e che quindi nell’insieme vengano valorizzati sempre di più. Riguardo alla funzione legata all’emergenza COVID, secondo Volpe la struttura di Cerreto non può farsene carico. Ne prendo atto e al contempo però, pur chiamando in causa l’azienda ospedaliera e non l’Asl, invito a un’ulteriore riflessione sull’ospedale di Sant’Agata dei Goti che potrebbe offrire oltre 100 posti letto e che però ad oggi, a causa della mancata programmazione da parte della Regione Campania, non può fornire alcun supporto alla gestione dell’emergenza. Colgo l’occasione per ringraziare gli operatori sanitari, la dirigenza dell’Asl e del “San Pio” che nonostante la carenza di risorse, che la Regione continua a far mancare alla nostra provincia con la connivenza di chi a De Luca va solo a elemosinare appoggi elettorali, stanno facendo il loro meglio per assicurare l’assistenza sanitaria ai cittadini. Infine, rivolgo a Volpe la richiesta di continuare ad agire con la stessa determinazione di oggi, affinché quanto prima venga attivato anche a San Bartolomeo in Galdo l’ospedale di comunità.