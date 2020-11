Sospensione Tari. "Ottimo lavoro della Giunta Mastella" La soddisfazione di Ucci e Panella del Movimento politico Noi Campani di Mastella

“In un momento difficile come quello che stiamo vivendo segnali forti da parte delle istituzioni sono fondamentali per la tutela dei cittadini, sia dal punto di vista sanitario che economico. Con l’obiettivo, quindi, di offrire soluzioni concrete alla lotta al Covid-19, la Giunta comunale, presieduta dal sindaco Clemente Mastella, ha varato una serie di provvedimenti importanti e necessari. Così in una nota Gianfranco Ucci e Paola Panella, rispettivamente segretario e presidente cittadino di ‘Noi Campani’’.

In particolare, l’attenzione è stata focalizzata su quattro punti fondamentali che prevedono: la proroga del pagamento della terza rata Tari 2020 al 28 febbraio 2021 per tutte le categorie penalizzate dal DPCM del 3 novembre 2020. La distribuzione gratuita di un numero massimo di 1000 saturimetri attraverso medici di famiglia, pediatri e strutture di continuità assistenziale in favore dei pazienti positivi al COVID-19 ed a quelli affetti da altre patologie che si trovino in condizioni economiche disagiate.

Non solo, la delibera prevede una riduzione del 50% per i mesi di novembre e dicembre 2020, del canone d’uso degli impianti sportivi di proprietà del Comune in favore delle Società e delle Associazioni sportive. Ed infine, la concessione in uso temporaneo e gratuito di locali comunali da utilizzare per l’esercizio di attività di interesse sociale nonché per lo smistamento pacchi del Banco alimentare periodo Covid-19 per 250 famiglie della città di Benevento.

Azioni concrete, quindi, - concludono i vertici cittadini - in grado di dare ossigeno ad una economia ormai in ginocchio. Bisogna continuare a lavorare in questo direzione, solo così riusciremo a sconfiggere questo nemico invisibile”.