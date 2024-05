Il Giro-E conquista Benevento: centinaia di studenti in centro FOTO - Boom di presenze per la manifestazione collaterale al Giro d'Italia con le bici elettriche

Il Giro-E, una e-bike experience unica nel suo genere a livello mondiale, che si svolge nei giorni e sulle strade del Giro d’Italia ha colorato Benevento richiamando nel centro storico e in particolare tra piazza Castello e l'arco di Traiano tantissime persone che questa mattina hanno visitato stand e partecipato, prima alla presentazione delle squadre in sella alle biciclette da corsa supportate da sofisticati motori elettrici a batteria, poi alla partenza da sotto il bellissimo Arco di Traiano.

Manifestazione che accompagna il Giro d'Italia organizzata da RCS Sport che si inquadra come evento cicloturistico nel calendario della Federazione Ciclistica Italiana e la prima edizione risale al 2019.

Quello che più ha colpito, regalando un colpo d'occhio importante per capire l'andamento turistico, è stata la presenza a Benevento di centinia di studenti, arrivati in gita da varie parti della Campania. Viaggi di istruzione che sono stati fatti coincidere con il passaggio del Giro nel Sannio. Studenti e professori accolti dalla Pro Loco Samnium e che dopo la partenza dell'E-Giro si sono trattenuti in città per visitare le bellezze storico e culturali e partecipare alla manifestazione “Maggio dei Libri”, promossa dal Comune e assessorato alla Cultura.

“Siamo soddisfatti di una partecipazione di studenti, ma non solo, che oggi hanno deciso di 'invadere' il Corso Garibaldi e l'intera città” ha commentato soddisfatto l'assessore comunale al Turismo. “Stiamo assistendo ad un incremento importante di turisti in città ma quel che fa più piacere è vedere sempre più studenti in gita nella nostra Benevento” ha concluso l'esponente della Giunta guidata dal sindaco Mastella.

Dopo la foto di rito sotto l'Arco, i ciclisti hanno passeggiato lungo il corso fino a raggiungere via Ennio Goduti per la partenza alla volta di Cusano Mutri.