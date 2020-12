Via libera Giunta a criteri per distribuire voucher alimentari Approvati i progetti per il marciapiede a via Sturzo e a Santa Maria degli Angeli

La Giunta comunale, presieduta dal sindaco Clemente Mastella, questa mattina ha proceduto all’approvazione degli atti di indirizzo per l’assegnazione delle misure urgenti di solidarietà alimentare (che, com’è noto, per il Comune di Benevento ammontano a 413.962,18 euro). Si tratta in pratica dei cosiddetti “voucher alimentari”, che saranno assegnati nella seguente misura: 250 euro mensili per nucleo familiare composto da una persona sola, 300 euro mensili per nucleo familiare composto da due persone, 350 euro mensili per nucleo familiare composto da tre persone e 400 euro mensili per nucleo familiare composto da quattro o più persone.

La Giunta ha inoltre approvato il progetto di fattibilità tecnico-economico per la realizzazione di campi di paddle nell’ambito del contratto di quartiere II Santa Maria degli Angeli e il progetto per la realizzazione di un marciapiede (e delle opere di regimentazione delle acque) lungo la viabilità denominata Luigi Sturzo (zona a ridosso del Rione Libertà e nelle immediate vicinanze della zona Stadio Ciro Vigorito).

Sempre in mattinata il sindaco Clemente Mastella ha proceduto alla costituzione di un gruppo di lavoro per la verifica delle problematiche relative agli asili nido. Gruppo che risulta costituito, oltre che dallo stesso sindaco, dagli assessori Del Prete e Ambrosone e dai gestori degli asili nido.