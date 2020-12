Feleppa: "Scuole, dad o presenza? Si dia libertà di scegliere" "Basta guerre tra poveri, le istituzioni intervengano"

"Oggi abbiamo assistito alla manifestazione di alcuni genitori che hanno chiesto il ritorno immediato alla didattica in presenza. Sui social e a mezzo stampa, invece, si assistono alle prese di posizione di altri genitori che si dicono preoccupati da un ritorno in presenza. Ebbene, si è creata una conflittualità tra il partito dei pro dad e quello delle lezioni in aula. Una conflittualità evitabilissima. Perchè creare queste tensioni? Facciamo appello alle Istituzioni di Benevento, mi riferisco a quelle comunali ed a quelle scolastiche, al fine di valutare una soluzione che possa essere atta a soddisfare le esigenze di tutti. E questa soluzione non potrà che vivere nella possibilità di riconoscere il diritto di scelta alle famiglie".

Così il consigliere comunale Angelo Feleppa che prosegue: "Chi vuole mandare i figli in aula, cioè, lo faccia; Chi, invece, si sente più tranquillo con una modalità da remoto, veda riconosciuto questo diritto. Dobbiamo ragionare in termini emergenziali e, quindi, derogare a quelle che sarebbero le forme “classiche”: soprattutto non si costringano le persone con minacce del tipo “o scuola o Servizi sociali”. Sono ricatti inaccettabili. Il momento è complicato, ci affidiamo al buon senso: tuteliamo il diritto all'Istruzione, quello alla salute e, soprattutto, la tranquillità delle famiglie e dei piccini. Ripetiamo: siamo in un contesto che è il più complicato dal dopoguerra. Siamo al cospetto di una emergenza sanitaria globale che, per averne una in termini uguali, bisogna risalire a cento anni addietro. Per dire: il momento è eccezionale e, quindi, vanno valutate anche soluzioni che esulino dall'ordinario. Ma, soprattutto, bisogna evitare “guerre tra poveri”. Chiediamo al sindaco Mastella, all'assessorato alla Pubblica Istruzione della città di Benevento di interfacciarsi con le Scuole per comprendere come poter dare seguito a tale forma mista. In determinati Istituti del territorio campano, i singoli Dirigenti già stanno riconoscendo siffatta possibilità: perchè non anche noi?".