Anche Cosimo Lepore aderisce al Pd in consiglio "Spero si possa arrivare ad un rasserenamento del confronto tra le varie anime del partito"

Nuovo ingresso nel Pd, dopo quello di Luca Paglia: si tratta di Cosimo Lepore: "Ho ufficializzato nelle scorse ore la mia intenzione di aderire al gruppo consiliare del Partito Democratico al Comune di Benevento,inviando opportuna informazione al Presidente del Consiglio, Luigi De Minico, e al capogruppo, Francesco De Pierro.

La mia decisione è l’esito di una riflessione da tempo condotta sull’azione messa in campo dal partito al quale sono iscritto sin dalla sua fondazione. Ne ravvedo, oggi più che mai, l’opportunità perché non venga meno il contributo ed il sostegno concreto mio e dei cittadini che mi onoro di rappresentare a palazzo Mosti, in un momento di particolare dialettica interna. Spero che l’apporto risulti gradito innanzitutto ai rappresentanti eletti, colleghi consiglieri comunali, ma non di meno mi auguro che la mia scelta possa contribuire ad un rasserenamento del confronto tra le varie anime del partito.

Il nostro obiettivo prioritario deve essere sempre e comunque assicurare rappresentanza e forza alle idee degli iscritti e dei militanti, di fronte a questa esigenza devono retrocedere gli interessi di parte o di corrente. Pur non sfuggendomi le esigenze imposte dalle scadenze elettorali, ritengo preliminare garantire l’agibilità al confronto e la pluralità di idee che caratterizzano il Partito Democratico, ovunque in Italia.

Le alleanze, gli assetti, le liste, la scelta tra il sostegno alla linea politica del governatore De Luca o quella di Del Basso De Caro, non possono essere gli unici interessi del gruppo dirigente del partito.

Mi auguro francamente che un rinnovato stile istituzionale si possa immediatamente recuperare nel dibattito tra gli organi del partito locale: innanzitutto si mettano da parte i tentativi di epurazione o i diktat con scadenze orarie, si recuperi il senso della partecipazione.

Sono in Consiglio Comunale da lungo tempo e so per certo che le attese nei confronti della politica sono molto diverse rispetto a quanto rappresentato negli ultimi anni. Non mancheranno le occasioni per misurare proposte e idee, purché si scelgano le sedi opportune.

Le sfide che ci attendano sul piano elettorale, per quanto avvincenti, sono comunque poca cosa rispetto al momento storico che attraversiamo e credo utile che il mio partito contribuisca a rafforzare questa comunità attraverso il supporto delle sue migliori energie".