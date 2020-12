Verdino (Fi): "Per Natale acquistare made in Sannio" "Importante alleviare le sofferenze dei nostri commercianti"

“Per Natale c'è bisogno di studiare e mettere in campo misure efficaci per limitare quanto più possibile i danni che la pandemia ha fatto a Benevento e nel Sannio”. Così il responsabile Industria e Commercio di Forza Italia Benevento, Giuseppe Verdino.

“Il coronavirus con la seconda ondata ha messo in ginocchio gli equilibri, già precari, che esistevano per il tessuto economico cittadino. Le chiusure di alcune categorie merceologiche, le limitazioni all'asporto e delivery per il comparto alimentare, e in generale l'ingresso in zona rossa con tutto ciò che ha comportato, anche in termini di modifica delle abitudini dei cittadini, sono state quanto di più deleterio per i nostri esercizi commerciali.

E' il momento, senza contrapposizioni o polemiche, di tutelare la nostra città e i nostri concittadini che eroicamente continuano tra mille difficoltà a lavorare o avrebbero voluto farlo ma senza averne possibilità. Limitazioni che spesso sono state assolutamente immotivate e inutili, ma tant'è: ora serve l'impegno di tutti.

Bisogna innanzitutto finalmente puntare su quelle infrastrutture digitali di cui tanto si parla, in molti casi senza tradurre in realtà: se già in tempi normali il commercio online era una risorsa, lo è a maggior ragione oggi con la pandemia. E allora bisogna favorire in ogni modo l'acquisto online di prodotti sanniti: mi rendo conto che non tutti sono in grado di creare un e-commerce, e proprio per questo bisogna aiutare tutti i commercianti ad affacciarsi ad internet.

Naturalmente va incentivato anche l'acquisto nei negozi sanniti “fisico”: una buona base per incentivare il commercio cittadino era la proposta di Confcommercio, di buoni da spendere nei nostri esercizi commerciali. Si può migliorare e sviluppare con ulteriori proposte che arricchirebbero il progetto.

Forza Italia è pronta in questo senso, offrendo il proprio bagaglio di esperienze e professionalità e rendendosi disponibile fin da subito all'interlocuzione con le associazioni di categoria, gli esercenti e chiunque abbia idee in tal senso”.