Di Dio e Delli Carri: "30 idee per la città dopo il covid" Presentate dai consiglieri agli assessori Martignetti e Mignone

Trenta idee per aiutare le imprese e mitigare gli effetti della crisi sociale provocata dal Covid. Sono quelle presentate dai consiglieri comunali Italo Di Dio e Delia Delli Carri: " Stamani abbiamo presentato ai componenti della Commissione Attività Produttive, presenti gli assessori Martignetti e Mignone, una serie di proposte in favore delle imprese per contrastare la grave crisi economico-sociale dovuta all’emergenza Covid. Le proposte, sviluppate in trenta punti riguardano sia interventi emergenziali da attuare durante il periodo di restrizioni e sia interventi post-covid per favorire l’uscita dalla crisi".



Quanto al dettaglio delle idee presentate: " Abbiamo chiesto in particolare l’istituzione di un fondo di solidarietà per le attività maggiormente colpite (da destinare anche alla copertura della TARI per il periodo di inattività), maggiore chiarezza in relazione alle agevolazioni IMU e TOSAP deliberate dai decreti ristori; velocizzare la procedura di liquidazione del dissesto per pagamenti ad imprese e privati; procedure semplificate per accelerare la concessione del suolo pubblico; estensione della sospensione dei canoni patrimoniali già prevista per gli impianti sportivi anche ad associazioni culturali e teatrali; un “Protocollo di sicurezza per l'ospitalità” con le attività alberghiere ed extra-alberghiere locali; una piattaforma di comunicazione on-line per velocizzare le procedure e gli atti amministrativi e facilitare lo scambio di informazioni tra professionisti e tecnici del Comune; il rilancio della convenzione con l’Ente Nazionale Microcredito per la concessione del credito alle imprese e l’intervento del fondo di garanzia per le PMI; attivazione presso l’ex Invitalia la procedura di accreditamento per la fornitura di servizi di consulenza e assistenza per l’accesso alla misura “Resto al Sud”; incentivazione acquisti nei negozi locali di prossimità e calmierizzazione dei fitti; promuozione iniziative di “marketplace locale” anche valorizzando progetti già presenti come l’iniziativa “shopop.it”; sensibilizzare i dipendenti pubblici all’utilizzo dei “buoni pasto” presso i ristoratori locali; previsione aree di sosta blu con possibilità di sosta breve gratuita (stop and go) con disco orario in prossimità delle attività commerciali; “riconversione temporanea” di alcuni spazi culturali cittadini; individuare ulteriori forme di pagamento per alleggerire posizioni debitorie verso l’Ente, magari utilizzando anche il “baratto amministrativo” ".

Una vasta gamma di proposte, da prendere in considerazione quantomeno: " Non resta che augurarci la massima condivisione da parte dei colleghi di maggioranza e opposizione, nell’interesse esclusivo degli operatori interessati ma soprattutto per fronteggiare una situazione gravissima, vicina al punto di non ritorno per molti di loro. Ci farebbe piacere che alla fine queste proposte si tramutassero in Ordine del giorno per un prossimo Consiglio comunale. Siamo consapevoli che alcuni tra questi interventi necessitano di copertura finanziaria, e difatti nel documento ci siamo permessi di suggerire anche alcune soluzioni in questa direzione. Per incrementare il pacchetto di iniziative, invitiamo l’Ente ad attivare convenzioni con ordini professionali ed associazioni, coinvolgendo anche singoli professionisti e non trascurando la Banca del Tempo. Noi, come sempre accaduto finora, siamo disponibili a fare la nostra parte".