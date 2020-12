Sannio su per qualità della vita. "Trend straordinario" Noi campani: "Eravamo al dissesto. La ripresa dal 2016 con il sindaco Mastella"

"Anche la classifica de Il Sole 24Ore sulla qualità della vita certifica un trend positivo per Benevento: siamo i primi in Campania e secondi nel Sud solo alle città della Basilicata che però hanno beneficiato in questi ultimi anni di un grande facilitatore, vale a dire Matera Capitale della Cultura 2019". Così in una nota Noi Campani, partito politico guidato dal sindaco Clemente Mastella commenta il 79esimo posto del Sannio nella classifica generale per la qualità della vità stilata dal quotidiano di Confindustria.

"Solo qualche anno fa - scrivono da Noi Campani - eravamo tra gli ultimi della classifica con un picco in negativo nel 2015 quando addirittura si arrivò a sfiorare la centesima posizione. Ora invece tutte le classifiche certificano un trend positivo dimostrando che Benevento è una città che cresce.

Questo risultato può essere letto, inoltre, come una nuova grande risorsa per il nostro territorio che, in un momento in cui le priorità sono state ripensate con un’attenzione massima alla qualità della vita e all’ambiente in cui viviamo, si ritrova a intercettare i desideri degli italiani e non solo.

E’ indubbio infatti che vi sia una fuga nei borghi e un ritorno al Sud che la nostra città e la sua provincia possono ora intercettare per attrarre ricchezza, turismo e nuovi investimenti. A dare una mano consistente a ciò vi sono le azioni messi in campo dal Comune capoluogo che in cinque anni non solo è riuscito ad azzerare vecchie brutture e grandi deficit ma anche ad affrontare con slancio enormi emergenze.

La città nel 2016 fu consegnata nelle mani del sindaco Clemente Mastella con un ente in completo dissesto. Eppure da lì, da quella condizione di grave depressione, si è riusciti a risalire la china. Lo svecchiamento della pubblica amministrazione, nuovi progetti con il Programma Integrato Città Sostenibile che sono stati realmente cuciti addosso alla città e alle sue esigenze e peculiarità, e tante altre azioni per aumentare la vivibilità ma anche la visibilità del nostro capoluogo".