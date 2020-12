Sannio - Irpinia, Maglione scrive a Ministro Provenzano "Superare quel gap che separa le nostre aree da quelle più sviluppate del Paese"

“Insieme ai colleghi portavoce Maria Pallini e Generoso Maraia, ho scritto al Ministro per il sud e la coesione territoriale, Giuseppe Provenzano, per sollecitare l’attivazione del contratto istituzionale di sviluppo nel Sannio e nell’Irpinia”. Così il deputato e portavoce del Movimento cinque stelle, Pasquale Maglione che in una nota evidenzia: "Una richiesta accorata - prosegue il deputato - che nasce dalla necessità di superare quel gap che separa le nostre aree da quelle più sviluppate del Paese, e che si protrae ininterrottamente da 40 anni. A certificarlo è anche l’ultimo rapporto Svimez, da cui è emerso che la crisi pandemica sul Sud Italia ha impattato con maggiore drammaticità, avendo incrociato fragilità strutturali e un tessuto produttivo più debole, dovuti alla precedente lunga crisi, da cui il Mezzogiorno non è mai riuscito a uscire del tutto".

"Nei territori dell'Irpinia e del Sannio - prosegue Maglione - che furono duramente colpiti dal sisma del 1980, l'attivazione delle procedure per l'istituzione di un Contratto istituzionale di sviluppo consentirebbe di promuovere uno sviluppo espressione delle vocazioni e delle potenzialità locali, attraverso un programma di progetti strategici e tra loro funzionalmente connessi in relazione a obiettivi e risultati, e consentirebbe, inoltre, di accelerare la realizzazione di opere infrastrutturali funzionali alla coesione territoriale, concretizzabili attraverso la leva dei fondi europei. In assenza di iniziative che provengono dal territorio - conclude Maglione - abbiamo rivolto al ministro la richiesta di fornire ulteriore informazioni sulla possibilità di attivare il CIS anche in Irpinia e nel Sannio”.