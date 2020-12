Caos Fdi, Febbraro si dimette da coordinatore «Non ci sono più le condizioni».

Caos in Fratelli d'Italia: dopo Paolucci che ha ritirato la candidatura, Febbraro coordinatore cittadino, si dimette dalla carica: “Mi dimetto da coordinatore cittadino di Fratelli d’Italia. Non vi sono più le condizioni che mi consentono di ricoprire ruoli e funzioni che ad oggi non hanno ragione d’essere.

A dicembre del 2012 partecipai, insieme ad un gruppo di amici, alle primarie delle idee a Roma, fortemente volute da Giorgia Meloni. Da allora è iniziato un intenso percorso in FDI, di coraggio, sacrifici, con momenti di forte difficoltà, risolti e premiati con il consenso che il nostro partito sta riscontrando in questi ultimi tempi. La coerenza, infatti, alla lunga ripaga sempre. Quella che per molti è la leader di FDI, per me è sempre e solo stata Giorgia, punto di riferimento fin dai tempi del liceo nel movimento studentesco e giovanile.

Per questo motivo non mi dimetterò mai da militante di FDI e continuerò la mia battaglia nel partito, come luogo di confronto e strumento per la ripresa culturale e sociale della mia Città.

Ringrazio Federico Paolucci per la fiducia che mi ha concesso nel nominarmi coordinatore cittadino e riconfermata con la delega provinciale, che rimetto nelle sue mani.”