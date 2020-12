Anna Rita Russo lascia Patto Civico: sarà capogruppo FI «Onorata: tante sfide importanti ci attendono» I vertici FI: «Ha la nostra piena fiducia»

«Apprendiamo con favore che la consigliera Anna Rita Russo, accettando il nostro invito, ha protocollato la propria intenzione di uscire dal gruppo di Patto Civico. Anna Rita ha tutto il nostro sostegno e la nostra stima e siamo certi che sarà una eccellente portavoce delle istanze di Forza Italia a Palazzo Mosti, come del resto è già stata alle elezioni regionali e da iscritta al partito». Così Francesco Rubano, vicecoordinatore regionale di Forza Italia, Nascenzio Iannace coordinatore provinciale e Lello Di Somma, vicecoordinatore vicario.

E Anna Rita Russo in merito commenta: «Ho naturalmente accolto subito la richiesta dei vertici del partito perché ero e sono assolutamente convinta che il partito abbia bisogno di essere rappresentato ufficialmente all'interno del consiglio comunale. Tante sono le battaglie e le istanze da portare avanti nei prossimi mesi, dalla scuola che deve riaprire i battenti per il bene dei nostri ragazzi al dovere di accompagnare le nostre attività commerciali e imprenditoriali dopo questo periodo terribile. Non posso che essere onorata di creare il gruppo a Palazzo Mosti e guidarlo: un compito difficile ma per il quale garantisco tutto il mio impegno, cosa che peraltro ha contraddistinto sempre la mia esperienza politica»