Benevento: quasi 800mila euro per rifare Piazza Duomo Annuncio senatrici Ricciardi e De Lucia (M5S): «Via mamozio, ci sarà mercato con ristoranti e bar»

C’è anche Benevento fra le 31 città risultate vincitrici del bando “Italia City Branding”. Lo comunicano le senatrici Sabrina Ricciardi e Danila De Lucia. “Anche la nostra città accederà ai fondi del Bando che reca l’obiettivo di accelerare la programmazione economica finanziando da subito la fase progettuale, in modo da avere un portafoglio di progetti immediatamente cantierabili. Tra i comuni del Mezzogiorno (che otterranno maggiori contributi rispetto altri enti italiani) figura anche Benevento, che otterrà 797.077 euro. Fondi che potranno essere utilizzati per finanziare il progetto di recupero di un edificio nel centro storico da destinare a polo attrattivo turistico culturale, in connessione con l’area mercatale. Un risultato importante, che servirà ad incrementare la vocazione culturale beneventana, capitalizzando il patrimonio materiale ed immateriale del Sannio”. Nel dettaglio, il Comune ha presentato un progetto di riqualificazione urbana per l’area urbana di Piazza Duomo, per eliminare il mamozio che da troppi anni vi alberga senza alcuna fruibilità. Il progetto prevede un’area mercato centrale di 860mq, bar, ristoranti, stand per promozione prodotti enogastronomici, spazi di studio e coworking, laboratori di teatro cinema e fotografia, oltre che un terrazzo panoramico con vista sul duomo. “Così come in passato siamo state critiche per la bassa qualità di alcuni progetti che hanno fatto perdere alcuni finanziamenti, allo stesso modo oggi è opportuno riconoscere per lo spessore progettuale espresso dal Comune di Benevento nella fattispecie, che ha permesso all’ente di essere inserito tra i vincitori. Ricordo che questi fondi servono a finanziare il progetto, mentre quelli per la realizzazione dell’opera arriveranno in un secondo momento”. Sulle 60 città capoluogo che hanno partecipato al bando, è stato possibile allargare la platea dei beneficiari (il bando inizialmente prevedeva di premiarne 20) grazie a dei criteri più trasparenti, ad un livello qualitativo elevato dei progetti e ad un vero e proprio cambio di paradigma. In Campania è risultato vincitore anche il Comune di Avellino che si è visto assegnare circa 650mila euro per la riqualificazione del Quartiere Ferrovia. “La tempistica sarà molto rapida - concludono la Ricciardi e la De Lucia –, il progetto dovrà essere concluso entro un periodo che varia tra i 4 e i 28 mesi. Verranno eliminate così le solite lungaggini. In tal modo verranno assicurati tempi rapidi e soprattutto ben inquadrati senza attendere le calende greche».