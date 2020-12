"La Scuola Resiliente", la webconference del Pd Fioretti: "Ecco le proposte presentate all'onorevole Sgambato in vista dei tavoli tematici Pd"

"La webconference dal titolo “La Scuola Resiliente” ha stimolato ed alimentato un interessante dibattito sulla scuola, grazie al contributo ed alla qualità di autorevoli relatori, che hanno offerto importanti spunti di riflessione che si tradurranno in proposte concrete da portare ai tavoli tematici del PD nazionale". così la consigliera comunale del Partito Democratico di Benevento, Floriana Fioretti rimarca la "necessità di riformare, ampliare, ed integrare la qualità dell’offerta dei servizi educativi, rafforzando tutta la filiera educativa con politiche di supporto alla maternità e alla genitorialità; potenziamento di infrastrutture digitali per la didattica innovativa; applicazione di un protocollo pedagogico per la scuola, con riscoperta di valori, finalità educative e centralità sociale; proposta di rivisitazione dello stato giuridico del docente, anche con riconoscimento di retribuzione economica maggiore; efficaci finanziamenti volti a garantire ammodernamenti scolastici, cablaggi, ambienti scolastici più smart ed accoglienti. Queste e tante altre - conclude Fioretti - le proposte presentate all’onrevole Camilla Sgambato, responsabile nazionale Pd Scuola, che ha manifestato grande disponibilità ad accoglierle e a farsi portavoce di queste istanze provenienti dalla comunità scolastica della provincia di Benevento".