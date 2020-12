Potere al popolo: Asl bocciata in comunicazione "La comunicazione molto disturbata è risultata a tratti incomprensibile"

"Sicuramente una conferenza non all’altezza delle forti aspettative, dopo le vaste polemiche della stampa. Le vistose lacune non hanno messo nella giusta e migliore condizione i giornalisti collegati nell’espletare con completezza la propria importante funzione".

Così Potere al Popolo sulla recente conferenza stampa online del direttore generale dell’ASL Volpe e della direttrice sanitaria Conte.

“Naturalmente - prosegue - l’ASL non è tornata indietro sulla poco chiara modalità comunicativa sui contagi che non permettono la piena comprensione dell’andamento dell’epidemia in città e in provincia.

Abbiamo chiesto di fornire giornalmente dati disaggregati, comune per comune. Richiesta fatta anche da qualche giornalista. Niente da fare. Pur avendo a disposizione i dati, l’Asl avvisa, molte volte in ritardo, i sindaci dei nuovi contagi, non ritiene utile, per motivi che restano oscuri, fornirli alla stampa preferendo le incomprensibili percentuali provinciali.

Non ha risposto il DG Volpe alle accuse del sindaco Mastella sui numeri definiti farlocchi. Il sindaco ringrazia, a buon rendere. Alimentare le polemiche non conviene. Ribadiamo la nostra richiesta di dimissioni. Richiesta ancora più necessaria dopo la disastrosa conferenza stampa che niente ha chiarito ed è servita solo a ribadire la volontà di non collaborare con correttezza e trasparenza con la stampa locale, disconoscendone il suo insostituibile ruolo e importanza.

Potere al Popolo invita la stampa a continuare la ricerca della verità sull’andamento reale dei contagi in città e in provincia, per garantire la massima trasparenza e la migliore informazione possibile, al servizio dei cittadini.

La trasparenza non è un optional nelle normali situazioni. In piena pandemia questa grave lacuna risulta inaccettabile. Chiediamo all’Asl di rispettare la stampa e i lettori. La nostra città ha una dignità da difendere e non può essere calpestata e offesa in questo modo".