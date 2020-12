Il Pd dice no all'adesione di Paglia nel gruppo consiliare Sì invece all'ingresso di Cosimo Lepore

Prosegue il braccio di ferro nel Pd di Benevento. No all'adesione di Luca Paglia al gruppo consiliare Pd.Sì a quella di Cosimo Lepore. Questo quanto deciso dal gruppo Pd. Questo il deliberato:



"Il giorno 20 del mese di Dicembre dell’anno 2020, alle ore 19.00, da remoto sulla piattaforma digitale google meet, previa convocazione con messaggio whatsapp come da prassi consolidata, si è riunito il Gruppo consiliare del PD al Comune di Benevento, alla presenza dei consiglieri Francesco De Pierro, Capogruppo, Raffaele Del Vecchio, componente, Cosimo Lepore, componente. Alle ore 19.30, inizia la riunione e risultano assenti i consiglieri Varricchio e Fioretti nonché il consigliere Paglia invitato alla riunione. Gli argomenti posti all’ordine del giorno : 1) Richieste di adesione nuovi consiglieri comunali; 2) commissioni consiliari. Prende la parola il Capogruppo De Pierro, il quale preliminarmente comunica di aver proceduto alla formalizzazione della accettazione di adesione del collega consigliere Cosimo Lepore, mediante rituale comunicazione, ai sensi dell’art. 31, comma 5, dello Statuto comunale ,con pec inoltrata alla Segreteria Generale del Comune di Benevento e al Presidente del Consiglio comunale in data 18 c.m. pertanto, il consigliere lepore è già a tutti gli effetti e ai fini della presente riunione consigliere del gruppo PD. Si tratta infatti, di un consigliere comunale eletto in una lista ufficiale del PD ed inoltre il consigliere Lepore è componente della segreteria regionale del partito nonché della direzione provinciale e componente del coordinamento cittadino. Il Capogruppo apre la discussione sulla richiesta di adesione del consigliere Luca Paglia Dopo ampia discussione, il gruppo valuta di non accogliere tale richiesta poiché il gruppo consiliare del partito democratico non può prestarsi a favorire ed assecondare i continui spostamenti di un consigliere comunale che eletto in una lista contrapposta al PD, ha cambiato nel corso di questa consiliatura più gruppi di appartenenza. Il Gruppo consiliare, Delibera Di non accettare la richiesta di adesione del consigliere Luca Paglia per le motivazioni sopraesposte. Si da mandato al Capogruppo De Pierro di comunicare il contenuto del presente deliberato al Segretario Provinciale del Partito Democratico e al Segretario del Circolo cittadino di Benevento. Esaurito il primo punto all’ordine del giorno, si passa alla trattazione del secondo argomento. Il Capogruppo illustra il planning della presenza dei componenti del gruppo all’interno delle commissioni consiliari, in considerazione dell’ingresso del consigliere Lepore. Il planning viene approvato all’unanimità dei presenti Si da mandato al Capogruppo di curare gli adempimenti conseguenti presso la Segreteria generale del Comune di Benevento. Il gruppo consiliare conferma la propria fiducia al capogruppo La riunione si scioglie alle ore 20:00.