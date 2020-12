Forza Italia: c'è di nuovo il gruppo. Entra Pina Pedà Sarà capogruppo. «Importante riportare centrodestra in consiglio»

L'europarlamentare Martusciello, il vicecoordinatore regionale di Forza Italia, Francesco Rubano, con il coordinatore provinciale Nascienzio Iannace e la coordinatrice cittadina Anna Rita Russo sono lieti di annunciare la formazione del gruppo di Forza Italia in consiglio comunale, grazie all'adesione della consigliera Pina Pedà.

«Un'adesione prestigiosa - commentano i vertici - che salutiamo con orgoglio assieme alla creazione del gruppo ufficiale in consiglio: ringraziamo Pina Pedà e le facciamo i nostri migliori auguri di buon lavoro. Si prosegue così alla riorganizzazione del partito sul territorio, ripartendo da adesioni eccellenti che portano prestigio e idee importanti. Pina sarà capogruppo di Forza Italia»

La consigliera Pedà nel merito dichiara: «Sono contenta di aderire a Forza Italia e onorata di esserne capogruppo: ho accettato grazie ad Anna Rita Russo, che stimo personalmente e politicamente, e sono lieta di lavorare per quei valori autenticamente di centrodestra che oggigiorno sono assolutamente d'attualità. Era importante, inoltre, riportare il centrodestra in consiglio comunale, visto che allo stato non c'era: un vulnus importante che così viene sanato. Per i prossimi mesi è chiaro che c'è tanto lavoro da fare, visto il momento difficilissimo per la nostra città e sono pronta con gli amici di Forza Italia a mettere in campo idee e progetti per migliorare la vita di Benevento e dei beneventani.