Parente: bene i fondi a scuole e aiuti a società sportive Il consigliere comunale e capo staff alla Rocca su solidarietà della Provincia ai tempi del Covid

"E' davvero lodevole l'iniziativa del presidente della Provincia Antonio Di Maria che ha deciso di destinare al territorio e alla scuola circa 2 milioni di euro per finanziare misure anti-Covid". Così il commento del consigliere comunale e capo dello staff della presidenza della Provincia, Renato Parente, sull'iniziativa presentata ieri dal presidente Antonio Di Maria "La solidarietà della Provincia ai tempi del Covid".

Parente spiega come "con una variazione di bilancio, Di Maria ha previsto risorse che andranno ai Comuni con un budget conferito in base alla popolazione; sgravi per le società sportive che pagheranno solo i primi tre mesi di affitto del 2020; 10mila euro per ogni istituto scolastico di competenza della provincia, denaro che sarà investito nel progetto 'Recupero tempo sospeso'.

E' un'azione concreta di solidarietà e di collaborazione istituzionale che, agli enti comunali, attribuisce fondi offrendo loro un ampio ventaglio di possibilità su come investirli, a secondo dei bisogni dei propri cittadini. Lo stesso dicasi per la scuola. Un'operazione resa possibile anche grazie al lavoro svolto dagli uffici provinciali che hanno consentito di dare efficacia ed efficienza all'azione amministrativa di Di Maria cui va il merito di aver ridato un ruolo significativo all'Ente con bilanci chiusi in attivo, nuove assunzioni e, più in generale, - conclude - una rinnovata programmazione che va ad interpretare con più incisività le necessità del territorio attraverso una perequazione collegiale che mira a creare per tutti opportunità e sviluppo".