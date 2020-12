Centrodestra al lavoro, e torna FI in consiglio Annarita Russo: «Formalizzata richiesta: centrodestra vero, basta ambiguità»

Anche il centrodestra prosegue nella marcia d'avvicinamento alle comunali del 2021 a Benevento. La novità più significativa, a livello ufficiale, è il ritorno del gruppo di Forza Italia in consiglio comunale, dopo che l'insegna del partito era andata “persa” a Palazzo Mosti all'indomani della scelta di Mastella di sostenere De Luca e il centrosinistra in polemica con Caldoro e le politiche della Lega.

Non c'erano più componenti in consiglio finché Anna Rita Russo, tra le consigliere che hanno scelto di non accompagnare il sindaco nel centrosinistra e che si è candidata alle ultime regionali proprio con Forza Italia, è stata nominata coordinatrice cittadina del partito azzurro ed ha formalizzato la richiesta di ricreare il gruppo a Palazzo Mosti. Oltre alla Russo però, che con Forza Italia non era stata eletta, per riportare il partito in consiglio era necessaria l'adesione di un altro consigliere, individuato in Pina Pedà, tra i primissimi a rompere con Mastella e da sempre su posizioni di indipendenza salvo un avvicinamento alla Lega.

Ieri l'ufficializzazione di Anna Rita Russo: «Ho formalizzato questa mattina a Palazzo Mosti la richiesta di creare il gruppo consiliare di Forza Italia». Così Anna Rita Russo, coordinatore cittadino del partito azzurro e consigliere comunale: «Capogruppo sarà l'amica Pina Pedà che ringrazio per aver accettato il mio invito ad aderire. Sono molto contenta e soddisfatta che finalmente si può tornare a fare politica sotto l'insegna di un partito di centrodestra, e dunque al di fuori di equivoci ed ambiguità. La legislatura è agli sgoccioli, è vero, ma sono tantissime le questioni sul tavolo da affrontare con urgenza e con serietà: questioni che affronteremo all'insegna dei valori di Forza Italia, della coerenza e di un modello politico inequivocabile. Fondamentale sarà anche l'interlocuzione con i vertici del partito, per proseguire nella ristrutturazione di Forza Italia e nella costruzione di un centrodestra vero di cui c'è grandissimo bisogno nel Sannio».

Un centrodestra in via di costruzione, seppur lentamente, assieme a Forza Italia dunque, con le trattative che procedono non senza difficoltà: di Fratelli d'Italia già è stato detto, con le dimissioni da coordinatore provinciale di Febbraro, l'abdicazione di Federico Paolucci da candidato sindaco e la ripartenza con la creazione del nuovo circolo cittadino ad opera di Ida Santaniello.

Per quanto attiene alle comunali, com'è noto c'era stata la disponibilità a dare un contributo da parte dell'ex sindaco e sottosegretario Pasquale Viespoli, che intanto a conferma del rinnovato attivismo politico è entrato a far parte del comitato promotore dell'associazione Rifare l'Italia. C'era stato anche qualche brutto stop, assieme a qualche sondaggio su altri nomi affascinanti seppur da tempo estranei alla scena politica cittadina. Uno su tutti, quello dell'ex sindaco Sandro D'Alessandro.