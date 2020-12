Mastella: "Buon Natale, ma fate tanta attenzione" Il primo cittadino Clemente Mastella invita anche a vaccinarsi

Un invito all'ottimismo ma anche alla prudenza, un messaggio di vicinanza a chi soffre, ai bambini e anche alle mamme che spesso hanno “antipatizzato” nei suoi confronti per via delle scuole chiuse. E' il messaggio del primo cittadino di Benevento Clemente Mastella, visibile cliccando sul video caricato. Due gli appelli di Mastella ai concittadini per questo Natale: innanzitutto di fare attenzione e rispettare le regole, visto il dazio già enorme pagato sull'altare del coronavirus, e poi l'appello a vaccinarsi quando sarà possibile, perché solo in questo modo si potrà concretamente vincere la dura battaglia al covid.