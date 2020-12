Esame avvocato, Lonardo: così si blocca il futuro dei giovani La senatrice sannita: 20mila i praticanti avvocato in attesa di partecipare all’abilitazione

“Sono circa 20mila i praticanti avvocato in attesa di partecipare all’esame di abilitazione. Si tratta di tanti giovani che, dopo anni di studio, sacrifici, e completato il praticantato, si trovano in un limbo bloccati senza poter avviare la professione”. Lo dichiara la senatrice Sandra Lonardo.

“La stragrande maggioranza dei praticanti – spiega la senatrice - lavora in studi legali ma non hanno autonomia di gestione verso i clienti, sono abilitati solo alla sostituzione. A questi giovani professionisti il Governo non può precludere ulteriormente il futuro senza farli entrare nel mondo del lavoro. A differenza di altre professioni ordinistiche, dove sono state trovate delle soluzioni, ai giovani praticanti avvocati si sta facendo pagare il prezzo più caro della pandemia. E’ doveroso un intervento del presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, e del ministro della Giustizia, Alfonso Bonafede, affinché si adoperino per trovare una soluzione che possa consentire ai tanti aspiranti legali di potersi avviare lungo il difficile cammino professionale”.

“Ribadiamo, inoltre, l’urgenza di riformare l’esame di accesso alla professione forense, aprendo una discussione di merito, in parlamento, che veda coinvolte le associazioni dei giovani praticanti avvocati, gli ordini professionali e le università. La mia proposta di legge depositata in Senato può rappresentare una traccia su cui definire una legge al passo con i tempi capace di selezionare le migliori professionalità del Paese”, conclude Lonardo.