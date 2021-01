Ruggiero interroga Di Maria sui lavori della Provincia «Caso Apice emblematico: che si vuol fare per manutenzione rete provinciale»

Torna ad attaccare Ruggiero sulla viabilità provinciale, spiegando di aver interrogato la provincia sui lavori effettuati e sulle risorse: «Nonostante l'enorme quantità di denaro messo a disposizione dalla Regione Campania e dal Ministero delle Infrastrutture, la Provincia di Benevento continua a essere al centro di polemiche per la gestione della viabilità provinciale. Dopo i casi di Santa Croce del Sannio, Comune amministrato dal Presidente Di Maria, e di Apice, ci attendiamo non solo dei chiarimenti sull'accaduto rispondendo alle due interrogazioni presentate, ma soprattutto i provvedimenti che si intendono adottare al fine di non rendere consuetudinari tali comportamenti nella manutenzione dell'intera rete provinciale. Che i Comuni siano stati delegati anche al collaudo delle opere, non significa che la Provincia non possa successivamente verificare lo stato di quanto realizzato, certificando la corrispondenza fra quanto progettato, e autorizzato, con ciò che successivamente è stato realizzato. Tranne una semplice comunicazione del Presidente, più incentrata sulle modalità con cui si amministra il Comune di Foiano di Val Fortore che sulla scandalosa situazione in cui versa ad esempio la SP66, altro non si è visto all'interno dell'assise sannita. Mai è stato aperto un serio dibattito sullo stato della viabilità provinciale, anche soprattutto alla luce delle continue segnalazioni che giungono dall'intero territorio, per opere realizzate con modalità alquanto discutibili. La discussione è stata ritenuta superflua persino quando il Presidente ha deciso di mutuare 10 milioni di euro da utilizzare sulla viabilità provinciale, trattando il punto per pochi minuti in un venerdì pre elettorale, in cui è stato chiesto ai consiglieri presenti semplicemente l'approvazione del piano triennale delle opere pubbliche, evitando un confronto che avrebbe messo in evidenzia come la Provincia di Benevento faccia fatica già a spendere i fondi disponibili, e soprattutto come ci insegna il caso di Apice, vengano spesi persino male. Oggi il Presidente Di Maria non ha alibi considerato che può contare su una disponibilità economica enorme, frutto del lascito dell'Amministrazione precedente guidata da Claudio Ricci, che prima di andare via consegnò investimenti per circa 200 milioni di euro fra viabilità ed edilizia scolastica, che non potranno che migliorare la vita dei sanniti e che, sempre più spesso, si stanno trasformando in polemiche alla cui base si evidenzia una cattiva gestione».