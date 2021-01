Lonardo: «Stima per Renzi, ma è stato ingeneroso con me»" La senatrice: «Io responsabile sempre, non da oggi»

"La stima per il senatore Renzi non viene meno rispetto alle parole pronunciate, oggi, al Corriere della Sera, inutilmente ingenerose nei miei riguardi. Sono 'responsabile' verso il Governo, da quando ho fatto la mia scelta di contrasto netto con la linea populista di Salvini. Sono da allora sempre stata 'responsabile', anche con i provvedimenti dei ministri Bellanova e Bonetti, votandoli con convinzione. Non è, quindi, inedita, né singolare, la mia posizione, ma in linea con le mie scelte". Lo ha dichiarato in una nota la senatrice del Gruppo Misto Sandra Lonardo. Il leader di Italia viva, nell'intervista al quotidiano milanese, ha osservato che "Alla fine il soccorso all'operazione 'responsabili' è arrivato solo dalla senatrice Mastella (chiamata da Renzi col cognome del marito, ex parlamentare, ex ministro e attuale sindaco di Benevento, ndr) che è stata generosa pensando a ciò che i grillini avevano detto su di lei e sulla sua famiglia in passato". "Per il resto, ritengo irresponsabile - ha detto ancora Sandra Lonardo - aprire una crisi in questo momento e l'opinione pubblica non comprende una lite nella coalizione di centro sinistra. Prova ne è la mancata crescita di consenso, sia del Partito di Renzi, che degli altri belligeranti. Il partito parlamentare, per quanto forte e determinante nelle aule, se non recupera consensi nella gente, alla prima tornata elettorale evapora. L'esperienza racconta così. Quanto al rapporto con i 5 Stelle, rimane nei loro riguardi la stessa distanza ideologica che ha il senatore Renzi e che aveva, ma che non gli impedì, con un colpo geniale, di realizzare questa formula di Governo". "Dalla mia esperienza personale e di famiglia, consiglio all'amico, se me lo consente, Renzi di evitare la lite con Conte. Rievoca quella tra Andreatta e Formica, due intelligenze, che entrarono in collisione, ma finirono fuori strada", ha concluso la parlamentare