Benevento in azione, ecco il direttivo cittadino e provinciale Il progetto ideato da Carlo Calenda e Matteo Richetti

“Siamo pronti a liberare le nostre energie migliori, affiancate da proposte concrete, auspicando un turnover necessario nella classe politica, perché è solo con una classe dirigente competente, preparata e seria che la nostra città potrà affrontare nuove sfide”.

Così il direttivo cittadino e provinciale di “Benevento città In Azione”, il nuovo Partito Politico ideato dall’europarlamentare e già Ministro dello Sviluppo Economico Carlo Calenda e dal parlamentare Matteo Richetti.

“Siamo a Benevento da quasi un anno – scrivono - ma non ci siamo mai fermati e dopo esserci riuniti abbiamo deciso di strutturarci e di dar vita ad un organo direttivo cittadino e provinciale, suddividendoci per aree di competenza e responsabilità.

Benevento in Azione è un movimento di mobilitazione, un luogo dove impegnarsi in prima persona, un luogo di confronto e un laboratorio di idee, aperto a tutti quelli che vogliono prestare il proprio talento e le proprie competenze al servizio della città, includendo nuove energie nella società civile e offrire uno spazio ai delusi dall’attuale scenario politico. Al centro ci sono le competenze e il dialogo, soprattutto in una realtà complessa come quella locale, dove tra le tante emergenze lasciate in eredità da anni di malgoverno, emerge quella delle politiche giovanili, del lavoro e di un tessuto economico in grave crisi”.

Ed ecco la composizione del direttivo: Guido Signoriello – Referente cittadino Benevento – Responsabile comunicazione; Vincenzo Basile – Referente provinciale e componente del comitato Promotore Regionale; Carmela Bernardo PhD Unisannio – Responsabile Università e Ricerca; Claudio Fragnito – Responsabile Agricoltura; Antonio Pepiciello, PhD Unisannio – Responsabile Ambiente e territorio; Pierfrancesco Zeoli – Responsabile politiche comunitarie.