Mastella sui vaccini: "In ospedale solo 20 siringhe: assurdo" Il sindaco: " Di chi è la colpa? Non si gestisce così la crisi"

"Oggi dall'ospedale di Benevento (il sindaco non ha però precisato quale ndr) mi hanno fatto sapere che ci sono solo venti, trenta siringhe per effettuare le vaccinazioni anti-Covid. Ma si puo' andare avanti cosi'?". Lo denuncia il sindaco di Benevento, Clemente Mastella, intervenendo alla trasmissione Omnibus su La7. E Mastella respinge con forze la polemica sulle responsabilita' nei ritardi della campagna vaccinale. "Di chi la colpa? Di Arcuri? Della Regione? Sono domande che al cittadino non interessano - dice Mastella - la gente se ne f...e di sapere di chi e' la colpa dinanzi a inefficienze cosi' gravi. E la sfiducia nei confronti delle istituzioni cresce". E con le nuove disposizioni in materia di restrizioni anti Covid adottate dopo l'ultimo Consiglio dei Ministri, l'ex Guardasigilli non risparmia critiche sul metodo. "E' questa incertezza che logora la cittadinanza - sottolinea - anche sulla questione dei colori: zona arancione, zona rossa. Non e' cosi' che si gestisce la crisi".