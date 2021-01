Elezioni. Mastella: tutti contro di me? Me ne frego... Il sindaco dopo parole di Del Basso (Pd). De Luca (Pd): egregio lavoro del sindaco a Benevento

“La cosa più balorda è pensare di fare un fronte comune contro di me e non contro i tanti problemi che ci sono a Benevento”. Il sindaco Clemente Mastella risponde oggi alle dichiarazioni del Pd e del deputato Umberto Del Basso De Caro che lunedì scorso aveva sgombrato il campo da tutti i dubbi escludendo tassativamente un'alleanza del Pd con Mastella alle prossime elezioni, nel rispetto di un documento approvato dalla maggioranza della segreteria cittadina che di fatto va contro quello che invece aveva proposto il capogruppo Pd al Comune, Francesco De Pierro. Mastella incontrando i giornalisti non ha usato mezzi termini per chiarire due aspetti: il primo che non farà alleanze con l'area Pd decariana. Il secondo, invece, che continua l'alleanza che ha portato la vittoria alla Regione del presidente uscente Vincenzo De Luca, e la massima sinergia con Piero De Luca deputato del Pd che oggi intervenendo ad una conferenza sulle Zes ha rimarcato la vicinanza all'amministrazione comunale uscente: “Clemente Mastella ha svolto e sta svolgendo un lavoro egregio ed importante per Benevento”.

Mastella, dunque non chiude le porte quasi a nessuno del Pd ma torna sulle precedenti amministrazioni che hanno guidato la città: “Hanno lasciato tanti problemi, hanno creato disastri in questa città, nell'economia comunale. Basta ricordare il Teatro comunale, il Malies, la Spina Verde o il mamozio di piazza Duomo e le altre tante incompiute. Bisogna fare fronte comune contro queste cose. Ed ora chi ha lasciato questi disastri vorrebbero fare il fronte comune contro di me? Sceglieranno i cittadini.

Solo una parte del Pd è contro di me. Se gli altri vogliono fare alleanza con un leader locale che quando io ero già deputato e lui era un consigliere comunale facciano pure. I guasti non li ho prodotti io. Ed ora tutti contro di me? Non me ne fotte nulla”... ha chiosato stizzito il primo cittadino di Benevento.