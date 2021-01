Mastella: «Vaccinare subito prof e aprire scuole d'estate» La proposta del sindaco: «Priorità a vaccinazioni per alunni e prof e classi aperte fino a luglio»

Vaccinare subito alunni e insegnanti e personale scolastico e prolungare la scuola anche nel periodo estivo per consentire ai ragazzi e ai bambini di recuperare la miriade di ore e lezioni perse. E' l'idea che rilancia il sindaco di benevento Clemente Mastella, un exit strategy "ragionevole" secondo il primo cittadino: «Io credo sia giusto vaccinare iinsegnanti e personale scolastico in modo prioritario , così come sia importante , ai fini pedagogici , allungare L’ anno scolastico a luglio . Il recupero e ‘ un po’ come quello delia mia giovinezza dove c’ erano i “ rimandati “ , che erano costretti a studiare nel periodo estivo . La cosa può ripetersi e non la ritengo eccessiva nè anomala . In situazioni straordinarie non debbono esserci tabù o preclusioni . Questa può essere la siloniana “ uscita di sicurezza “ . Per realizzarla - conclude il sindaco di Benevento - occorrerà che tutte le agenzie educative collaborino tra loro : scuola , famiglia , istituzioni comunali . Noi se sarà , ci saremo» .