Mastella: «Grazie Asl, ma aprire anche ai privati per vaccini» «Così come si è fatto coi tamponi, si avrebbe una campagna vaccinale più veloce»

"Dopo essere stato nella struttura del "San Pio", per l'avvio della campagna del vaccino anti-Covid, oggi ho fatto visita a quella dell'Asl. Grazie a tutto il personale medico, infermieristico, paramedico e dirigenziale, che, con competenza, sta svolgendo il proprio lavoro, con professionalita'". Lo ha scritto il sindaco di Benevento Clemente Mastella che ha aggiunto: "Due considerazioni: la prima, occorrerebbe aprire anche alle strutture private con la vaccinazione. Cosi' come si e' fatto con i tamponi. Si avra' una piu' veloce vaccinazione di massima, con piu' punti sanitari. La seconda: l'invito ai medici del territorio a fare anche questo ulteriore sforzo di vicinanza ai loro pazienti, vaccinandoli loro. Nei confronti dei medici di base c'e' un atto fiduciario talmente elevato che si possono eliminare anche le perplessita' di quanti ancora manifestano dubbi sulla bonta' della vaccinazione". Quindi ha concluso: "Con i medici di base in campo, la sconfitta del virus sara' a portata di mano