Lonardo: «I nostri comuni sono a rischio crac?» Interrogazione della senatrice al ministro Gualtieri



“Ho presentato, oggi, in Senato, una interrogazione parlamentare al Ministro dell’Economia, Roberto Gualtieri, per chiedere di sapere se risponda al vero l’allarme lanciato da Moody's, secondo cui i nostri Comuni e le nostre Regioni sarebbero a rischio crac, a seguito delle minori entrate sul fronte erariale e dei maggiori costi dovuti alla gestione locale della pandemia. Per chiedere, inoltre, se sia giusta la preoccupazione che, nei prossimi mesi, molte amministrazioni potranno essere costrette a rinegoziare i debiti, e quali rimedi, eventualmente, il Governo intenda mettere in atto per far fronte a tale situazione”. Lo dichiara la Sen. del Gruppo Misto, Sandra Lonardo.