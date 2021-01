Renzi: "Nascerà il Governo Conte – Mastella" L'annuncio del leader di Italia Viva: "Se l'obiettivo è tener Conte lo aiuta Mastella non io"

“Se l'obiettivo è tener Conte lo aiuta Mastella e non Renzi. Io non voglio cambiare il premier. Io voglio solo che il Governo si muova per aiutare questi ragazzi, per aiutare i medici”. Così Matteo Renzi alla fine dell'intervista andata in onda ieri sera nel programma Rai “Carta Bianca” di Bianca Berlinguer.

Matteo Renzi dunque sembra conformare le voci che un aiuto a Conte potrebbe arrivare anche dal sindaco di Benevento ed ex ministro della Giustizia Clemente Mastella. Crisi ormai aperta da Italia Viva sul Mes, il meccanismo europeo di stabilità, detto anche Fondo salva-Stati.

“Conte nelle ultime settimane non ha risposto alle mie lettere perchè era impegnato a cercare altri senatori. Io penso che domani (oggi ndr) Conte annunci di avere altri parlamentari a sostenerlo e quindi nasce il Governo Conte – Mastella” ha annunciato il leader di Italia Viva, Matteo Renzi che rincara: Se devo stare nel Governo che butta via il denaro dei miei figli io non ci sto”.

“Sto lavorando per ricomporre per quello che è possibile. Non mi pare che si faccia molta strada se ci avventura su percorsi che rendono conflittuali le esperienze delle alleanze fatte di semi solidarietà che a lungo andare non rendono” aveva annunciato qualche giorno fa Mastella prima di una conferenza stampa all'Asia di Benevento.

Insomma, ore cruciali per il Governo e per eventuali nuove alleanze per la tenuta. Ipotesi che ad ascoltare Matteo Renzi sono già ampiamente in campo e che potrebbero essere confermate nella giornata di oggi con al centro Mastella e la moglie, la senatrice del gruppo misto Sandra Lonardo.

In mattinata Mastella, ospite di Radio 24 ha poi risposto: "L'atteggiamento di Renzi è inconcepibile sul piano morale. E' sconcertante la posizione di Renzi come si fa in un momento come questo agire cosi'? Irresponsabilita' incredibile", ha aggiunto l'ex ministro dei governi di centrodestra e centrosinistra che sarebbe pronto a far partire un'iniziativa per trovare i numeri a sostegno di Conte. "Come cittadino invito tutti i responsabili in parlamento ad agire", ha aggiunto. All'Adnkronos Mastella ha poi annunciato di voler ''far partire subito dopo la crisi un'iniziativa politica per recuperare vecchi amici e nuovi contributi, quelli che sono interessati" e ''strutturare parlamentari responsabili''.