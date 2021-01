'Noi Campani' incontra gli assessori Mignone e Giorgione Il confronto promosso dal comitato cittadino

Il comitato cittadino 'Noi Campani' incontra gli assessori Mignone e Giorgione. "Nuovo appuntamento e nuove tematiche - viene annunciato in una nota - condivise dai membri del Comitato Cittadino di “Noi Campani”, movimento guidato dal sindaco Clemente Mastella".

“Il dialogo con gli assessori e i consiglieri comunali prosegue con grande intensità - dichiarano Gianfranco Ucci e Paola Panella, segretario e presidente cittadino di ‘Noi Campani’. Protagonisti dell’ultimo meeting l’assessore all’Università, Smart City, Innovazione tecnologica e agricoltura Marika Mignone e Gerardo Giorgione, assessore con deleghe al verde pubblico, decoro urbano e valorizzazione degli spazi verdi in città. Dopo gli assessori e i consiglieri comunali - aggiungono - sarà il momento dell’ascolto dedicato ai cittadini di Benevento: sarà interessante e fondamentale raccogliere le loro proposte per un futuro programma elettorale. Un confronto stimolato anche dai diversi punti di vista condivisi dal sindaco Clemente Mastella, dalla Senatrice Sandra Lonardo, dal consigliere regionale Gino Abbate e dal segretario provinciale Molly Chiusolo".

"Il mio ingresso nell’amministrazione comunale è avvenuto solo qualche giorno prima dello scoppio della pandemia da Coronavirus - spiega l’Assessore Mignone -. Una condizione che ha influenzato molto il mio lavoro. Uno stato di emergenza - aggiunge - che ha portato, come prima azione, alla nascita dello Sportello Solidale Alimentare, un sostegno per le famiglie in difficoltà concretizzato con la distribuzione di 150 pacchi alimentari e 50 schede telefoniche prepagate.

Come assessorato, poi, abbiamo focalizzato l’attenzione su una sempre più crescente innovazione tecnologica con il progetto ‘Benevento Digitale’, dedicato ai servizi online dei cittadini. Riflettori puntati anche sul Wi-fi pubblico, con l’individuazione di nuovi punti di accesso. Il nostro obiettivo è quello di offrire copertura anche alle periferie, intervento già condiviso e predisposto da Tim che ha studiato uno strumento ad hoc”.

Per quanto riguarda i rapporti con le Università, stiamo lavorando insieme alla ‘Federico II’ per "rendere il culto di San Gennaro, patrimonio dell’Unesco, un riconoscimento importante per Benevento e Napoli”.

Progetti apprezzati anche dal presidente della commissioni Ambiente, Mila Lombardi: “Iniziative che mirano a valorizzare Benevento e le sue bellezze. Una città che non ha nulla da invidiare alle altre province campane”.

A seguire, l'intervento dell’assessore Gerardo Giorgione: “Grande attenzione alla valorizzazione degli spazi verdi e soprattutto alla loro tutela. Il mio obiettivo – dichiara Giorgione – è quello di regalare una città bella ed armoniosa ai miei concittadini. Una realtà proiettata nel futuro dal respiro internazionale. Stiamo lavorando a tanti progetti come quello di dar vita a delle vere e proprie palestre all’aperto dotate di ogni attrezzo per le diverse discipline sportive. Non solo, vogliamo individuare nuove aree da dedicare ai nostri amici a quattro zampe e al loro svago in totale sicurezza”.



Soddisfazione per il sindaco Mastella e per la Senatrice Lonardo per "il grande e importante lavoro portato avanti finora da questa amministrazione. Abbiamo lavorato con grande impegno per il bene della nostra città – aggiunge il primo cittadino -. Continuiamo in questa direzione”.



Infine l'intervento del segretario provinciale, Molly Chiusolo: “Siamo ben consapevoli che gli argomenti affrontati nell’ultimo meeting online sono determinanti per il futuro rilancio di Benevento – conclude -. La nostra è l’amministrazione del fare, un gruppo di lavoro dalle idee chiare e concrete per migliorare e valorizzare la nostra città”.