Mastella: «Responsabili? Il mio è atto d'amore per il paese» «Il Pd a Benevento è contro di me, grillini mi minacciano, ma io lavoro al bene dell'Italia»

In questo momento politico Clemente Mastella, indicato come punto di riferimento dei cosiddetti Responsabili, pensa di poter dare il suo contributo, "posso fare il regista. Di certo non mi candidero' piu'. Il mio e' un atto di amore nei confronti del Paese", spiega in interviste al Corriere della Sera e Qn. Nonostante la situazione del Paese, con l'epidemia che cresce, Renzi non fa passi indietro, riflette, "per questo, quando penso ai veri responsabili - spiega - ossia alla vecchia guardia politica di questo Paese, dico che siamo ancora meglio noi: mai ci sarebbe venuto in mente di piantar grane in un momento come questo". Mastella non sa cosa voglia davvero l'ex premier "ma il suo atteggiamento e' inconcepibile sul piano morale, e' un piccolo Trump italiano" commenta. Da parte di Renzi c'e' "un'irresponsabilita' incredibile". Bisogna evitare "questa sceneggiata drammatica" e c'e' un gruppo di persone che si puo' mettere insieme "per tenere in piedi, se servira', questo governo fino a fine legislatura. Mastella non vive questa come un'operazione di palazzo: "Io ho la mia poltrona di sindaco di Benevento" dove "il Pd locale e' contro di me, i Cinque Stelle mi minacciano in tutti i modi, e io nonostante tutto cio' lavoro per il bene dell'Italia". I responsabili "fanno un'azione politica, e al di la' di questo momento noi saremo responsabili anche successivamente e, con degli amici, avvieremo un'iniziativa politica con cui ci presenteremo alle elezioni collegati al Centrosinistra". L'ex esponente democristiano dice di non aver avuto contatti con il mondo berlusconiano ma consiglia al presidente Berlusconi di fare "un atto di coraggio" e distinguersi dai suoi partners. "Sara' apprezzato anche dal Paese e questa sarebbe l'unica possibilita' reale per lui di poter pensare di salire al Colle". Il sindaco di Benevento aggiunge di aver ricevuto molte telefonate in queste ore: "Anche Nencini (Riccardo, senatore del Psi, ndr) ci sta". Sono arrivate chiamate anche da esponenti del partito di Renzi, Italia Viva: "Mi domandano: 'Ce la fate con i responsabili a tenere in piedi il governo?'. Hanno paura ma non hanno il coraggio di dirglielo in faccia".