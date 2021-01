Autonomi e Partite Iva chiedono ministeri e assessorati ad hoc Filograna: "Per salvare il fulcro dell'economia italiana"

Il movimento politico Autonomi e Partite Iva, nato per tutelare i lavoratori autonomi, professionisti, imprenditori, aziende e dipendenti hanno scritto al Presidente della Repubblica, al Presidente del Consiglio dei ministri, ai presidenti delle Regioni e ai sindaci affinchè, ognuno per le proprie competenze istituiscano ministero e assessorati degli Autonomi e delle Partite Iva per dare voce al “fulcro dell'economia italiana”.

In una lunga lettera, l'onorevole Eugenio Filograna ex Senatore della Repubblica Italiana e presidente di Autonomi e Partite IVA spiega: “Siamo il fulcro dell’economia, coloro che producono reddito e PIL, la fonte dalla quale sgorgano tutte le risorse necessarie per i servizi pubblici dello Stato, dalla Sanità alla Sicurezza, dalla Giustizia all’Istruzione ecc.; da tutto ciò derivano le risorse per tutti i provvedimenti assistenziali ordinari e straordinari, i ristori e la Cassa Integrazione e proprio questo fulcro ora si sta spegnendo perché non riceve il giusto ritorno delle risorse che produce; e non solo in questo momento di emergenza, ma ormai da anni. La situazione è drammatica: le Partite IVA italiane si erano già ridotte da 8 a 5 milioni negli anni precedenti all’emergenza COVID-19 e attualmente stanno continuando a chiudere a centinaia di migliaia. Se scompare la Partita IVA italiana scompare l’economia dell’intero Paese”.

Per contrastare questa situazione drammatica, sono necessari strumenti specifici e per questo chiedono l'istituzione immediata del ministero e degli assessorati regionali e comunali dedicati esclusivamente agli autonomi e alle partite iva “in ogni amministrazione locale, a partire dalle Regioni fino ai Comuni. Servono urgenti e strutturali provvedimenti, adeguati ed efficaci per salvaguardare il cuore pulsante dell’economia italiana, fatti da addetti ai lavori. Tutto ciò – conclude Filograna - è assolutamente necessario sia per affrontare questa situazione di emergenza e risanare il bilancio dello Stato, sia per un presente e un futuro migliori”.