Mastella: «Bando periferie: ecco verità che ammazza bugie» Il sindaco posta la foto della cerimonia con Gentiloni

Mastella attaccato per il piano periferie posta una foto che lo ritrae durante la cerimonia che assegnava i fondi ai comuni risultati idonei: «Questa foto risale al 17 dicembre 2017 ed è stata scattata in occasione della cerimonia ufficiale, tenutasi, con Gentiloni, a Palazzo Chigi, alla presenza di tutti i Sindaci, per la firma della convenzione dei progetti finanziati per i 90 Comuni, che avevano partecipato e vinto il Bando Periferie, non solo Benevento. In quella occasione, ho avuto i 19 milioni per la città di Benevento, compresa piazza Risorgimento. Questa è la verità che ammazza il virus delle bugie messe in atto, ignobilmente e poco cristianamente, contro di me, stranamente in questo periodo».