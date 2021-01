I grillini ripudiano Mastella: «Non gli abbiamo chiesto nulla» Licheri, capogruppo M5S in Senato: «Ha fatto tutto da solo, non è un fatto politico»

"Il punto e' la prospettiva programmatica che emerge perfettamente dal discorso di Giuseppe Conte"; le trattative con Iv sono "un capitolo chiuso"; anche se "questo e' un messaggio che viene recapitato a Matteo Renzi, non a tutti gli altri parlamentari di Italia viva. Una cosa e' Renzi e un'altra i colleghi di Iv con cui abbiamo sempre lavorato bene insieme in Aula e nelle commissioni". Lo dice il capogruppo in Senato del M5s, Ettore Licheri, in un'intervista alla Stampa. La via dei responsabili e' "evidente - spiega - questa operazione ha un tempo limite. E quale sia questo tempo credo possa suggerirlo solo il Quirinale". Poi chiede di "accogliere con pienezza il richiamo alla responsabilita' del capo dello Stato, e cercare di arrivare alla fine della pandemia. E' irresponsabile alzare barricate ideologiche". Quanto a Mastella, "non e' stato cercato da nessuno, nessuno gli ha mai chiesto di intervenire. Quello che ha fatto, lo ha fatto per esclusiva iniziativa personale; non e' un fatto politico. Che io sappia ha dichiarato qualcosa che non e' mai esistito".