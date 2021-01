Elezioni. Il Partito Socialista pronto a sostenere Mastella D'Aronzo: coalizione regionale in tutti i comuni al voto e richiesta di incontro a Noi Campani

Il Psi, con una nota inviata dal coordinatore Giovanni D'Aronzo, alla luce della posizione di Italia Viva chiede “che si organizzi un incontro con tutte le forze politiche e civiche a sostegno del Sindaco Mastella.

l PSI regionale, dopo le elezioni che hanno visto la riconferma di Vincenzo De Luca a Governatore della Campania – ricorda D'Aronzo -, dovuta soprattutto alla partecipazione di tante liste, anche civiche, che hanno di fatto dato vita ad una coalizione aperta e pluralista, ha formato in Consiglio Regionale un gruppo composto da Noi Campani, PSI e Campania Libera. Successivamente il modello vincente adottato per le elezioni regionali e sostenuto sia da onorevoli esponenti del PD che dallo stesso Clemente Mastella, sindaco di Benevento, lo si vuole presentare in tutti i comuni della regione chiamati al voto. Il Partito Socialista ha fin da subito sposato l’idea di proseguire in quel tracciato politico voluto da De Luca e ha così sancito un accordo politico-elettorale con tutte le forze presenti nello schieramento iniziale. Quindi anche a Benevento per la proprietà transitiva vedrà impegnato il partito a sancire quella alleanza e quindi a sostenere la riconferma di Clemente Mastella. Della coalizione ne era parte integrante e trainante anche il partito Italia Viva di Matteo Renzi. Alla luce della posizione politica assunta dal partito Italia Viva, opposizione al Governo, anche sul territorio sannita i rappresentanti del partito renziano hanno assunto una posizione diversa, dichiarando di non sostenere la candidatura di Mastella, ma che sono al lavoro per creare uno schiarimento da contrapporre al Sindaco uscente. Orbene, dunque, se sulla ipotesi di costruire un modello di coalizione regionale in tutti i comuni dove è possibile – conclude il coordinatore provinciale del partito socialista -, c’è necessità immediata di aprire un tavolo di confronto e vedere concretamente chi vuole continuare nel solco politico regionale oppure chi vuole avventurarsi in altri percorsi. Chiediamo, quindi, al gruppo politico Noi Campani di organizzare con immediatezza un incontro per capire e vedere chi sono i compagni di viaggio. Iniziare a lavorare ad una bozza di programma che vedano contemplate le idee socialiste al fine di dare sempre maggior slancio alla nostra comunità”.