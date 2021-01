Mastella: «Conte tolga Bonafede da Giustizia» Il sindaco: Mia moglie non credo voterà relazione. Se lo toglie da ministero ne beneficia Governo

- "Mia moglie e' perplessa su Bonafede, devo dire la verita'. A lei non piace l' idea della giustizia di Bonafede, giustizialista fino alle estreme conseguenze. Se potrebbe votare no alla relazione del ministro? Non lo so, non vota contro, ma insomma a favore non lo so, e' tutto da valutare. Non le piace questo disfattismo giudiziario". Lo dice a Rai Radio1, ospite di Un Giorno da Pecora, il sindaco di Benevento e marito di Sandra Lonardo Clemente Mastella. Cambiare Bonafede potrebbe esser una chiave per superare questo momento delicato? "Secondo me si. Quando un ministro non ha la benevolenza del Parlamento, prima di esser sfiduciato va trovata una soluzione diversa. A meno che non si trovi una maggioranza convinta che lo sostenga". E Conte, secondo lei, ci sta pensando? "Non lo so, no ho rapporti con Conte. Pero' dovrebbe capire - ha concluso Mastella a Un Giorno da Pecora - che Bonafede oggi e' un problema serio"